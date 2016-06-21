З'явилося відео з обстріляної шахти Бутовка: українські позиції під вогнем бойовиків та снаряди-"новинки" оборонпрому РФ

По цьому району було випущено більше 20 мін, також вогонь вели снайпери бойовиків,повідомила журналістка Громадського Анастасія Станко, яка перебуває в Авдіївці.

"Обстріл закінчився близько 4 ранку, стріляли більше години. В основному стріляли з мінометів 82-мм і 120-мм калібру. На Бутовку впало більше 20 снарядів", – повідомила вона.

Крім того, відео з наслідками обстрілу з'явилося на YouTube-каналі Informator TV.

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Зазначається, що українські військовослужбовці на шахті Бутовка утримують позиції під вогнем російських найманців. Як стверджує комбат, снаряди, що прилетіли, - одна з "новинок" російського оборонпрому.

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.

13 червня Лисенко заявив, що за фактом загибелі бійців на передовій 11 червня проводиться офіційне розслідування. "Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

Водночас полковник додав, що "кожен українець, хто зі зброєю в руках, захищаючи свою Батьківщину, загинув, є справжнім Героєм".