У Нацгвардії заявили, що "Донбас" та "Азов" не поверталися на передову у зоні АТО
21:54, 23 червня 2016Війна
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Підрозділи Нацгвардії "Азов" і "Донбас" не висувалися на передову в зону АТО.
"Донбас" та "Азов" не поверталися на передову / Фото mil.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі НГУ.
"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про переміщення на лінію зіткнення підрозділів військової частини 3057: батальйону спеціального призначення (неофіційна назва "Донбас") та окремого загону спеціального призначення (неофіційна назва "Азов")", - йдеться у повідомленні.
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У Нацгвардії запевнили, що вказані підрозділи наразі перебувають у пунктах постійної дислокації.
Раніше радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що полки спеціального призначення "Азов" та "Донбас" повернуться на передову і будуть виконувати функції безпосереднього зіткнення з ворогом.
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