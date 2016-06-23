У Нацгвардії заявили, що "Донбас" та "Азов" не поверталися на передову у зоні АТО

Про це повідомили у прес-службі НГУ.

"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про переміщення на лінію зіткнення підрозділів військової частини 3057: батальйону спеціального призначення (неофіційна назва "Донбас") та окремого загону спеціального призначення (неофіційна назва "Азов")", - йдеться у повідомленні.

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У Нацгвардії запевнили, що вказані підрозділи наразі перебувають у пунктах постійної дислокації.

Раніше радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що полки спеціального призначення "Азов" та "Донбас" повернуться на передову і будуть виконувати функції безпосереднього зіткнення з ворогом.