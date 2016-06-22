Полки "Азов" та "Донбас" повернуться на передову в зоні АТО - Шкіряк (відео)

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк, передає прес-служба відомства.

За його словами, ці підрозділи не раз довели високу боєздатність та ефективність на початку російської агресії.

"Зараз, під час чергової ескалації конфлікту, позиції ЗСУ щоденно підпадають під обстріли терористів, активізувались ДРГ противника та снайпери. Тому повернення добровольців, які свого часу наводили жах на сепаратистів, а нині пройшли професійний військовий вишкіл, є виправданим", - переконаний Шкіряк.

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Крім того, він зазначив, що сьогоднішнє загострення ситуації на Донбасі – чергова спроба шантажу з боку Російської Федерації.

"Путін вчергове шантажує не тільки України, а і весь світ, брязкаючи зброєю. Він буде здійснювати ці ганебні дії, які безперечно можуть зачепити і Європу", – наголосив Шкіряк.

Він додав, що сьогодні Україна – форпост захисту від надзвичайної небезпеки, яка наразі загрожує всьому цивілізованому світу.