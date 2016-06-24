Ворожий вогонь на усіх напрямках: бойовики 50 разів обстріляли позиції сил АТО

Відтак зафіксовано 50 випадків ведення вогню по опорних пунктах ЗС України, з них на Маріупольському напрямку – 33 на Донецькому – 15, та 2 – на Луганському, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Позиції військових поблизу Широкиного, Лебединського, Чермалика та Талаківки, що на Маріупольському напрямку потрапили під мінометний вогонь російських окупантів, а укріплення неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Березового та Гнутового – зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Також, з озброєння БМП та зенітної установки ворог обстрілював опорні пункти в районі Талаківки та Водяного.

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За даними прес-центру, на Донецькому напрямку по позиціях ЗС України поруч Ленінського та Верхньоторецького супротивник вів вогонь з гранатометів та 82 мм мінометів. Неспокійно було й на Світлодарській дузі, де по нашим бійцям, що тримають оборону неподалік Майорська та Зайцевого російські окупанти били з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів, а згодом долучили ще й міномети. Для обстрілу опорних пунктів захисників Авдіївки противник використав окрім кулеметів, гранатометів різних систем та мінометів ще й самохідні артустановки. Під вогнем важких мінометів ворога опинились позиції у районі Новоселівки другої.

Зазначається, що на Луганщині російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів у районі н.п. Новозванівка та Степне.