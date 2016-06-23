Бойовики активізувались на усіх напрямках: за добу 46 обстрілів позицій ЗСУ

Зафіксовано 46 обстрілів позицій ЗС України, з них на Донецькому напрямку 22, на Маріупольському 16 та 8 на Луганському, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook. Так, по укріпленнях сил АТО ворог 30 разів застосовував міномети та 7 разів 122 та 152 мм артилерію.

За даними прес-центру, на Донецькому напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились наші опорні пункти поблизу Пісків, Авдіївки, Верхньоторецька, Троїцького та Зайцевого, а укріплення поруч Невельського, Камянки, Новоселівки другої та Троїцького ворог накривав артилерійським вогнем.

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Як зазначається, на Маріупольському напрямку по позиціях поблизу Водяного російські окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Талаківки, Тарамчука та Широкиного -- 120 мм мінометів.

На Луганщині під мінометним вогнем противника опинились опорні пункти поблизу Новозванівки, а поруч Новоолександрівки вівся обстріл з кулеметів та гранатометів. Неприцільним вогнем зі 122 мм самохідних артустановок ворог намагався спровукувати на відповідь наших бійців.

Окрім того, як повідомляє прес-центр, зафіксовано 3 обстріли населених пунктів, а саме - зі 122 мм самохідних артустановок російські окупанти вели вогонь по житлових масивах Авдіївки та Первомайського, а з 82 мм мінометів по Водяному, що на Маріупольському напрямку.