ОБСЄ оприлюднила фото обстрілів своїх безпілотників у зоні АТО

20:51, 24 червня 2016
Війна
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Безпілотники ОБСЄ зафіксували, як по них стріляють із наземних знарядь у зоні АТО.

REUTERS

Знімки з поясненнями з'явилися в Twitter Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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На першій фотографії зафіксовано обстріл безпілотника ОБСЄ великої дальності бойовиками "ДНР". Це сталося 21 травня в районі Доломітного.

На іншому знімку показана зенітна установка ЗУ-23 і зенітний ракетний комплекс "Оса" неподалік від окупованого Корсуня в Донецькій області. Відзначається, що це фото було зроблено 1 червня, за день до того, як там був збитий безпілотник ОБСЄ.

На останньому фото зображено, як, за твердженням СММ, у безпілотник стріляють українські військові. Знімок зроблений 17 травня біля Станиці Луганської.

Як повідомлялося раніше, в середу місія ОБСЄ потрапила під мінометний обстріл неподалік від Водяного на Донеччині.

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