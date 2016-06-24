ОБСЄ оприлюднила фото обстрілів своїх безпілотників у зоні АТО

Знімки з поясненнями з'явилися в Twitter Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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На першій фотографії зафіксовано обстріл безпілотника ОБСЄ великої дальності бойовиками "ДНР". Це сталося 21 травня в районі Доломітного.

The so-called "DPR" shooting at #OSCE SMM UAV near Dolomitne on 21 May. pic.twitter.com/3uvgn2EYch — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2016

На іншому знімку показана зенітна установка ЗУ-23 і зенітний ракетний комплекс "Оса" неподалік від окупованого Корсуня в Донецькій області. Відзначається, що це фото було зроблено 1 червня, за день до того, як там був збитий безпілотник ОБСЄ.

#Hug: Surface-2-air missile and an anti-aircraft gun near "DPR"-ctrl Korsun day b4 #SMM UAV downed in same place. pic.twitter.com/BqUn9AqTxI — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2016

На останньому фото зображено, як, за твердженням СММ, у безпілотник стріляють українські військові. Знімок зроблений 17 травня біля Станиці Луганської.

Sides shooting at #OSCE SMM UAVs – UAF shooting near Stanytsia Luhanska on 17 May. pic.twitter.com/31Yg0H052h — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2016

Як повідомлялося раніше, в середу місія ОБСЄ потрапила під мінометний обстріл неподалік від Водяного на Донеччині.