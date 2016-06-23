Біля Донецька спостерігачі ОБСЄ потрапили під мінометний вогонь бойовиків

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Свій візит спостерігачі координували з представниками Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

"В 11:18 СММ діяла в режимі пішого патруля і розмовляла з подружньою парою біля їх будинку, коли на село впали сім мінометних снарядів, імовірно, калібру 82 міліметри", - йдеться в повідомленні.

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Представники моніторингової місії та Збройних сил України, включно з українським членом СЦКК сховалися в будинку.

"Спостерігачі ОБСЄ негайно зв'язалися з членами дзеркального патруля СММ в контрольованому "ДНР" Комінтерновому, якого супроводжував представник Збройних сил Російської Федерації в СЦКК, щоб забезпечити припинення вогню", - йдетсья в звіті.

За 15 хвилин, коли оцінили ситуацію як безпечну, члени патруля вийшли з будинку і пройшли до двох бронемашин СММ, припаркованих приблизно за 70 метрів на захід від будинку.

В цей час патруль почув ще два вибухи в селі, імовірно з міномета, і це змусило членів патруля лежати на землі до можливості безпечно дістатися до транспортних засобів.

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Протягом усього цього часу водії місії залишалися в своїх машинах. Звідти вони спостерігали вибух на відстані приблизно 100-150 метрів на північ, і ще один на такій же відстані на південно-сході.

Одна міна викликала пожежа у будинку в південно-західній частині села; будинок сильно горів, коли патруль покинув населений пункт.

Спостерігачі місії заявляють, що безпечно повернулися на свою базу в Маріуполі близько 13:00.