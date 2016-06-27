Українські військові захопили у полон вісьмох бойовиків - Ярош
21:55, 27 червня 2016Війна
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Позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію.
REUTERS
У ході її проведення бійці АТО взяли в полон вісім бойовиків, написав він на своїй сторінці у Facebook.
"8-ий ОБат Української добровольчої армії - число ворожих полонених символічне! 54-ий Розвідбат ЗСУ - ви молодці! Комбат Червень, поки крикуни кричать про любов до Батьківщини, ти і твої бійці цю любов кожного дня проявляєте на фронті... Слава Героям!" - йдеться у його повідомленні.
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Також він розповів, що у ворога втрати величезні, серед українських військових - немає.
Раніше СБУ заманила у засідку диверсійну групу бойовиків, використавши макет Javelin.
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