Українські військові захопили у полон вісьмох бойовиків - Ярош

У ході її проведення бійці АТО взяли в полон вісім бойовиків, написав він на своїй сторінці у Facebook.

"8-ий ОБат Української добровольчої армії - число ворожих полонених символічне! 54-ий Розвідбат ЗСУ - ви молодці! Комбат Червень, поки крикуни кричать про любов до Батьківщини, ти і твої бійці цю любов кожного дня проявляєте на фронті... Слава Героям!" - йдеться у його повідомленні.

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Також він розповів, що у ворога втрати величезні, серед українських військових - немає.

Раніше СБУ заманила у засідку диверсійну групу бойовиків, використавши макет Javelin.