СБУ заманила у засідку диверсійну групу бойовиків, використавши макет Javelin

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Окупанти заходили в тил українських позицій, обстрілюючи або намагаючись взяти в полон військовослужбовців. Противника заманили у засідку, використавши макет протитанкового комплексу Javelin. Одного бойовика знищили, ще троє отримали поранення", - сказав Лисенко.

Також речник повідомив, що контррозвідка СБУ спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій викрили резидентуру ФСБ Росії, яка вела розвідувально-підривну діяльність у північних районах Луганської області. За його словами, до складу угрупування входило троє осіб: один з керівників районного відділу ДСНС, місцевий контрабандист та колишній заступник районного осередку забороненої комуністичної партії, який переховується у Росії.

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"Зловмисники виконували завдання російських спецслужб, зокрема, інформували ворога про переміщення підрозділів Збройних сил України, розташування та роботу блокпостів та організацію охорони державного кордону", - розповів Лисенко.

Двоє бойовиків скористались програмою СБУ "На тебе чекають вдома". Один з них - мешканець Лисичанська, який утік від спільників з бандформування "Призрак" через жорстоке поводження.

Як повідомляв УНІАН, учора на Донбасі російські найманці20 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військовослужбовців. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, 6 отримали поранення під час обстрілів на Донецькому напрямку.