За добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще шестеро поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожШтаб АТО: з початку доби найбільше обстрілів бойовики здійснили на Маріупольському напрямку«За минулу добу внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув. Це відбулося в районі Авдіївської промзони внаслідок снайперського обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Також за добу шестеро було поранено. П’ятеро бійців зазнали поранень по всій лінії зіткнення від ворожих обстрілів, один військовослужбовець зазнав поранення поблизу Старогнатівки внаслідок підриву на розтяжці», - зазначив речник.