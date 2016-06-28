Бойовики з гранатометів і важких мінометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Маріупольському напрямку їх було 46, на Донецькому 19 та 6 на Луганському", зазначили в прес-центрі.

Читайте такожШтаб АТО: з початку доби найбільше обстрілів бойовики здійснили на Маріупольському напрямкуУ повідомленні йдеться, що найгарячіше на Маріупольському напрямку було у районі Широкиного, де протягом доби зафіксовано 15 обстрілів опорних пунктів зі всіх видів стрілецької зброї та мінометів різних калібрів, а з 20.00 до 21.00 російські окупанти тричі гатили з самохідних артустановок. "Також, не спокійно було неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Чермалика, Лебединського та Водяного, де для обстрілів наших опорних пунктів ворог задіяв міномети. По позиціях неподалік Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя та Талаківки супротивник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. З території тимчасово окупованого Докучаєвська російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новотроїцького з самохідних артустановок калібру 122 мм", - зазначили в прес-центрі.

На Донецькому напрямку під вогнем з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів опинились укріплення неподалік Троїцького, Зайцевого, Майорська та Луганського, а поруч населених пунктів Опитне, Піски та Кірове – з мінометів калібру 82 мм. Для обстрілів захисників Авдіївки ворог використовував кулемети, автоматичні гранатомети та важкі міномети.

В Луганській області поблизу Сокольників по українських бійцях окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поруч Оріхового зі зенітної установки. Окрім того, з кулеметів та автоматичних гранатометів противник намагався поцілити по наших позиціях неподалік Новоолександрівки та Попасної.

"Українські воїни відкривали вогонь тільки у відповідь на обстріли знахабнілих окупантів", підсумували в прес-центрі.