За добу в зоні АТО поранено 4 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військових немає, четверо – отримали поранення", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще шестеро поранені.