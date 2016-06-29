За добу в зоні АТО поранено 4 українських військових

13:03, 29 червня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено четверо українських військових, загиблих – немає.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військових немає, четверо – отримали поранення", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще шестеро поранені.

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