За добу в зоні АТО поранено 4 українських військових
13:03, 29 червня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено четверо українських військових, загиблих – немає.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військових немає, четверо – отримали поранення", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще шестеро поранені.
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