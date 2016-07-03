Волонтери дізналися ім'я нібито вбивці оперного співака Сліпака під Дебальцевим

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер і журналіст Тім Златкін.

"Велике спасибі хлопцям і дівчатам, що провели аналіз відео зізнання снайпера, який вбив нашого Василя. Злочинця, який убив українського солдата і оперного співака Василя Сліпака все-таки вирахували. Звати Єфременко Денис Володимирович, - написав він.

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Волонтери з'ясували, що 30-річний Денис Єфременко родом із селища Моспине Донецької області.

У 2004-2006 він проходив строкову службу у ВМС України у Феодосії АР Крим.

Нагадаємо, співак Сліпак воював у складі українського Добровольчого корпусу "Правий сектор". Він загинув під час атаки з боку Дебальцевого біля селища Луганське.