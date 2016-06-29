Загибель оперного співака під Донецьком: у ДУК "Правий сектор" розповіли нові подробиці

Про це Громадському розповів один із військових ДУК ПС, який був у бою разом зі Сліпаком.

"Була атака з боку Дебальцевого. Спочатку по позиціях військових ЗСУ стріляли з артилерії, пізніше пішли танки і піхота. Сліпак сидів за кулеметом. Крім нього, снайпер підстрелив двох військових, стан середньої важкості", - розповів військовий.

Він зазначив, що Сліпак приїхав на фронт півтора тижні тому.

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За інформацією прес-офіцера сектору "Донецьк" Аркадія Радківського, в районі Луганського працювала з 00:00 до 06:00 ранку бойова машина піхоти – БМП бойовиків. Зафіксовано 3 обстріли по позиціях ЗСУ. У районі Майорського працював АГС по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив про те, що в зоні проведення АТО загинув оперний співак Василь Сліпак, який воював у лавах "Правого сектора".

У свою чергу в АП повідомили, що достовірність інформації про загибель в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі оперного співака Василя Сліпака наразі перевіряється.