Сьогодні - друга річниця визволення Слов'янська і Краматорська від проросійських бойовиків

У Слов'янську чекають на візит президента Петра Порошенка, повідомила прес-служба Донецької обласної адміністрації.

"5 липня на центральній площі міста Слов'янська відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення північних міст Донецької області від проросійських терористів за участю президента України Петра Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Так, голова Верховної Ради України Андрій Парубій привітав жителів Слов’янська та Краматорська Донецької області з другою річницею звільнення міст від проросійських терористів, повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради.

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"5 липня 2014 року – це день повернення радості, спокою та безпеки в життя десятків тисяч наших співгромадян. Ця дата – не просто відзначення важливої події в сучасній історії України, підтвердження міці українського війська, а й свідчення ганебного провалу заколоту під назвою «Новоросія». Ворожим планам не судилося здійснитись. Два роки тому їх розбили незламність і патріотизм мужніх захисників та славних жителів працьовитого міста українського Донбасу", - звернувся спікер до жителів Слов’янська.

За його словами, відвага і стійкість тих, хто сприяв поверненню конституційного ладу, хто зазнав втрат і подолав душевний біль, гідні найвищих слів визнання, пошани і вдячності.

Звертаючись до краматорців, Парубій зауважив: "Страшне випробування випало Краматорську – прийняти на себе весь удар злоби й агресії бойовиків "русского мира"...Але відвага, почуття власної гідності, які є у всіх істинних патріотів України, допомогли подолати паніку, дали віру у перемогу і силу її наближати».

"Дорогі краматорці, ми пишаємося вами – мужніми і незламними. Ви пройшли надскладні життєві випробування, але без вашої дієвої підтримки не було б перемоги. Саме завдяки вашій допомозі і стійкості Збройні Сили та Національна гвардія України звільнили місто від бойовиків. Україна повернула мир і лад на скалічені вулиці та площі Краматорська, у височінь здійнялися сотні синьо-жовтих прапорів", - йдеться у привітанні.

Парубій побажав жителям Краматорська, щоб у їхньому місті, у їхніх домівках завжди були мир, злагода, добробут і безпека. "Щиро бажаю жителям Слов’янська міцного здоров’я, щастя і миру, звершення всіх сподівань. Хай благополуччя і злагода не полишають ваші родини!" - йдеться у привітанні до жителів Слов’янська.