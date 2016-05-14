Порошенко про патрульних Краматорська та Слов’янська: Якби нам таких у 2014 – придушили б "руську весну" в зародку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистій церемонії складання присяги працівниками Департаменту патрульної поліції сьогодні у Краматорську.

«Я хочу привітати кожного із 194 осіб патрульних поліцейських Слов’янська та Краматорська, які пройшли цей суворий відбір - 15 кандидатів на місце, і це в Краматорську, Слов’янську. Це краще, ніж в багатьох університетах України та світу», - заявив Порошенко.

«80% патрульних поліцейських - з вищою освітою, середній вік працівника вашого управління патрульної поліції – 27 років. Це є майбутнє України. 17% патрульних поліцейських - жінки. 14 патрульних поліцейських - учасники бойових дій, які, ризикуючи власним життям, захищали країну від російської агресії», - додав президент.

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«Впевнений, що якби нам таку якість правоохоронних органів на Донбасі два роки тому – у зародку б придушили так звану «руську весну», на відміну від тих зрадників, які здавали бойовикам відділки міліції, рідні міста та свої душі», - зауважив Порошенко.

Глава держави додав, що на шляху поліцейських «будуть труднощі й помилки».

«Але ваш досвід гарантує поступальний рух України вперед і прогрес усіх реформ», - сказав він.

Як повідомляє департамент комунікації Нацполіції, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що співробітники патрульної поліції на півночі Донецької області повинні сприяти високому рівню довіри до української влади.

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«Зовсім недалеко від вас знаходиться окуповані Горлівка та Донецьк. І люди, які там живуть, повинні бачити, як живуть міста, що знаходяться під контролем української влади», - підкреслив він.

Після складання присяги на вірність українському народу поліцейські вирушили забезпечувати громадський порядок на вулицях Краматорська у складі 11 автопатрулів. Крім того, 13 таких патрулів сьогодні з’явиться у Слов’янську.

Набір до поліції Краматорська та Слов’янська розпочався 26 вересня 2015 року. Всього було подано 2 410 анкет.

Патрульна поліція працюватиме в самих містах Краматорськ та Слов'янськ і на трасі між ними. Всього служитимуть 194 поліцейських, 14 з яких брали участь в АТО. Очолив поліцію учасник АТО Олександр Малиш.