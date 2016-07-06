В РНБО назвали одну з ймовірних причин військового загострення на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні в Києві.

Секретар РНБО України наголосив, що президент РФ "вибудовує небезпечну тоталітарну модель управління", і тому для нього "економічне зростання Росії не настільки важливе, ніж військові перемоги, що може бути ще однією причиною військового загострення на сході України".

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Також Турчинов висловив вдячність уряду Норвегії за послідовну підтримку України і наголосив, що сьогодні важливо не допустити скасування санкцій щодо Росії.

"Дуже важливо, щоб санкції продовжувалися та посилювалися, оскільки це єдиний мирний механізм, здатний зупинити подальшу мілітаризацію Російської Федерації", - додав він.

Раніше Турчинов заявляв, що на окупованій території Донбасу діють 1-й і 2-й армійські корпуси, при цьому весь командний склад — кадрові російські офіцери, а більше половини особового складу — російські найманці і контрактники.