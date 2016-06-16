Турчинов: Росія створює на східних кордонах України потужний бойовий кулак

Про це він заявив в інтерв'ю "Новоому времени".

За його словами, чисельність цих корпусів — близько 35 тис. чоловік. Ще близько 9 тис.— бойові російські частини.

Крім того, зазначає Турчинов, при цьому створено вже третій корпус, укомплектований російськими кадровими військовими частинами, який розташованими вздовж неконтрольованої частини українсько-російського кордону та виконує функції оперативного резерву.

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"Для командування корпусами створено Центр територіальних військ, підлеглий Південному військовому округу ЗС РФ. Лише у 1-го і 2-го армійського корпусів на озброєнні близько 500 танків, до 900 одиниць бронетехніки, близько 800 артилерійських і реактивних систем. Додайте до цього потужні угруповання в Криму і вздовж всієї українсько-російського кордону. Але Кремлю і цього мало. Розгортаються нові армії: 1-а танкова і 20-я загальновійськова Західного військового округу Росії. Завдання у них виключно наступальні", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, в безпосередній близькості від українського кордону в Південному військовому окрузі РФ також додатково формується 150 мотострілецька дивізія.

"Росія створює потужний бойовий кулак, який може завдавати удару в напрямку України, так і в напрямку наших європейських партнерів", зазначив Турчинов.

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