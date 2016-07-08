З початку року бойовики здійснили на Донбасі понад 8 тисяч обстрілів - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

“Ситуація на сході залишається вкрай напруженою. Станом на сьогодні вже понад 8 тисяч обстрілів — порушень режиму припинення вогню”, - сказала Беца.

За її словами, Російська Федерація як підписант Мінських домовленостей не має ані бажання, ані наміру здійснити жодних практичних кроків щодо реалізації Мінських домовленостей.

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Беца зазначила, що незаконні збройні формування продовжують систематично обстрілювати позиції українських Збройних сил на Донбасі.

“Зафіксовано факти застосування озброєння, що мало бути відведено згідно з Мінськими угодами, неодноразово були випадки перешкоджання діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відмови у доступі до кордону та обстрілів спостерігачів Спеціальної моніторингової місії”, - констатувала вона.