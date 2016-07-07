Посол США: Спочатку - повне припинення вогню на Донбасі, тільки потім - вибори

Про це в інтерв'ю Новому времени заявив посол США Джеффрі Пайєтт.

"Ми активно підтримуємо зусилля Франції та Німеччини, спрямовані на виконання Мінських угод. Але ось чи приймає Кремль їх базові умови — все ще відкрите питання, особливо в тому, що стосується забезпечення безпеки, ми цього не бачимо. Найкраще, що сьогодні може зробити Україна,— це виконувати свою частину Мінських угод, показуючи, що вона не є перешкодою їх виконання. Ніхто у Вашингтоні не буде вимагати від України проводити вибори на окупованих територіях, поки на лінії розмежування вмирають українські солдати. Це дуже чіткий сигнал: спочатку — повне припинення вогню, тільки потім — вибори", - заявив посол.

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За його словами, найважливішою частиною Мінських угод є реалізація принципу про те, що Донбас - українська територія.

"Міжнародно визнані кордони України мають бути відновлені. І оскільки Росія — сторона конфлікту, російська техніка і солдати також повинні покинути територію України. І основні зусилля дипломатів спрямовані на те, щоб виконати ці зрозумілі умови. Але повторюся — це хороші умови для України, і тут важливо розуміти, що це не формат, де кожна із сторін обирає для виконання лише ту частину угод, яку їй зручно. Виконати доведеться все, в цьому і полягає сенс угод. Росія іде, ви замикаєте контур кордону і починаєте відбудову своєї держави. Тільки так", - заявив Пайетт.

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