В ОБСЄ заявили про високий ступінь боєготовності обох сторін конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг повідомив під час брифінгу.

«Наші спостерігачі фіксували, що обидві сторони застосовують ті види озброєння, які заборонені у цій зоні згідно з Мінськими домовленостями. Наприклад, 29 червня наші спостерігачі бачили колону з трьох САУ і 9 танків, які рухалися на північ біля підконтрольного так званій «ЛНР» Чорнухиного. У неділю вони бачили 6 гаубиць, які транспортували на південь біля підконтрольного Україною Бахмута», - сказав він.

Хуг підкреслив, що за тиждень спостерігачі зафіксували наявність 77 видів озброєння, яке повинно було бути відведено на інші рубежі.

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"Крім того, ми продовжуємо спостерігати високий ступінь боєготовності», - зазначив він.

Як уточнив Хуг, були зафіксовані маневри на території, підконтрольній так званій «ЛНР», на південний схід від Луганська.

У Чорнухиному, за його словами, спостерігачі фіксували вантажівки військового типу, які транспортували ящики з озброєнням і рухалися на північ.

Він підкреслив, що ступінь боєготовності уздовж всієї лінії розмежування "є очевидною".