На Маріупольському напрямку по всій лінії фронту ідуть бої - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"На Маріупольському напрямку бої тривають по всій лінії фронту. Бандформування на цій ділянці найбільше використовували 82-мм та 120-мм міномети. Зокрема, мінометні обстріли відбулися поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Талаківки, Старогнатівки і Березового. Усього ворог випустив 98 мінометних мін», - підкреслив Лисенко.

Також поблизу Красногорівки та Мар’їнки бойовики стріляли з БМП, а поблизу Водяного випустили 3 артилерійських снаряди. Крім того, противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по цих позиціям, а також в районі Широкиного і Новогригорівки. Крім того, поблизу Широкиного та Новотроїцького вели обстріли ворожі снайпери, сказав Лисенко. Він зазначив, що всього на Маріупольському напрямку за минулу добу зафіксовано 38 обстрілів з боку бойовиків, з них – 13 із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку половина обстрілів відбулася в районі Авдіївки, зазначив Лисенко. Бойовики застосовували гранатомети різних модифікацій, стрілецьку зброю та кулемети, а поблизу Опитного випустили 18 мінометних мін та ще 30 мін - на півночі біля Новоселівки Другої.

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Також триває інтенсивне протистояння в районі селища Луганське. Бойовики застосовують важке озброєння, зокрема ворог випустив по позиціях українських військ 36 снарядів з гармат калібром 122 мм та 119 мінометних мін. Крім того, поблизу Горлівки бойовики активно застосовували бронетехніку: постріли з БМП були зафіксовані у районі Новгородського, Зайцевого та Новоселівки.

"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбувся 31 обстріл, з них 10 – з важкого озброєння", - сказав Лисенко, додавши що на Луганському напрямку не зафіксовано збройних провокацій з боку бойовиків.