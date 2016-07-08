У зоні АТО бойовики сьогодні вели обстріли українських позицій на всіх напрямках - штаб
У зоні проведення антитерористичної операції бойовики сьогодні вели обстріли українських позицій на всіх напрямках, загалом 19 разів порушивши режим припинення вогню.
Про це прес-центр штабу АТО інформує у зведенні станом на 18.00.
Зокрема, 10 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 8 - на Маріупольському та 1 - на Луганському.
На Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 120 мм мінометів потрапили українські воїни у Майорську та Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти били по Авдіївці, Пісках та Луганському, а зенітні установки противник застосував поблизу Опитного.
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На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Старогнатівці з мінометів калібру 120 мм. В Широкиному та Мар’їнці по українських воїнах ворог стріляв з гранатометів та стрілецької зброї, а поруч Новогригорівки - з БМП. Також поблизу Мар’їнки активізувалися ворожі снайпери.
На Луганщині вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської з підствольних гранатометів.
Як повідомляв УНІАН раніше, за добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули та восьмеро отримали поранення. Військовослужбовці загинули в Лопаскиному внаслідок підриву мікроавтобуса на фугасі.