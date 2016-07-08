Військові знову зазнають втрат на Донбасі: за добу двоє загиблих, восьмеро поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та шестеро отримали поранення. Крім того, ще двоє солдатів отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої", - сказав він.

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Лисенко уточнив, що військовослужбовці загинули в Лопаскиному внаслідок підриву мікроавтобуса на фугасі.

"Щодо поранених… Двоє – в Луганському внаслідок мінометних обстрілів, один – у Зайцевому. Це також був ворожий обстріл. В Авдіївці поранення отримали двоє військових і ще один отримав поранення на позиції шахти Бутівка. Двоє військових підірвались на вибуховому пристрої у Кам’янці", - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області сьогодні вранці, 8 липня, загинули двоє військових Збройних сил України, підірвавшись на фугасі.