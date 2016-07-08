Військові знову зазнають втрат на Донбасі: за добу двоє загиблих, восьмеро поранених
За добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули та восьмеро отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та шестеро отримали поранення. Крім того, ще двоє солдатів отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої", - сказав він.
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Лисенко уточнив, що військовослужбовці загинули в Лопаскиному внаслідок підриву мікроавтобуса на фугасі.
"Щодо поранених… Двоє – в Луганському внаслідок мінометних обстрілів, один – у Зайцевому. Це також був ворожий обстріл. В Авдіївці поранення отримали двоє військових і ще один отримав поранення на позиції шахти Бутівка. Двоє військових підірвались на вибуховому пристрої у Кам’янці", - повідомив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, у Луганській області сьогодні вранці, 8 липня, загинули двоє військових Збройних сил України, підірвавшись на фугасі.