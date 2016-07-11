Бойовики активізувались по всій лінії розмежування: 94 обстріли за добу – штаб

Російські окупаційні війська 94 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Найбільше, 48 обстрілів, зафіксовано на Донецькому напрямку. Із забороненої Мінськими угодами 152 мм артилерії противник бив по наших укріпленнях у Новгородському, а з 122 мм самохідних установок – у Миколаївці Другій. 120 мм міномети окупантів накривали позиції наших бійців у Майорську, Пісках, Авдіївці, Новгородському і Троїцькому", - зазначають у штабі.

Відзначається. що на Маріупольському напрямку ворог 29 разів порушував режим припинення вогню. Зокрема, зі 120 мм мінометів обстріляв українські опорні пункти в Талаківці, Водяному, Новогригорівці та Мар’їнці. Міномети калібру 82 мм противник застосував поблизу Широкиного, Красногорівки, Гнутового та Мар’їнки.

"Також на Донеччині російські окупанти вели вогонь з гранатометів, бронетехніки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали у прес-центрі АТО.

"На Луганщині ворог 17 разів вів як хаотичний, так і прицільний вогонь з різних видів зброї. 16 снарядів із забороненої 122 мм артилерії противник випустив по наших позиціях у Новоолександрівці та 14 у Новозванівці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, протягом учорашнього дня бойовики 41 раз обстріляли опорні пункти українських військових.