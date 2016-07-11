В бою під Троїцьким бійці АТО захопили в полон російських найманців - штаб

11:01, 11 липня 2016
Війна
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Під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли у полон російських найманців.

Бійці АТО захопили в полон російських найманців /

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. 

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«Вночі 11 липня 2016 року в районі Троїцького ворожа диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 23 осіб пішла в наступ на позиції ЗС України та вступила у бій з нашими військовими. В результаті професійних дій бійців АТО основна група ДРГ відступила, залишивши трьох своїх поранених», - йдеться у повідомленні.

В штабі АТО уточнили, що один із залишених бойовиків, уродженець Омська Натан Цакіров, від вогнепального поранення помер. 

Бійці АТО захопили в полон російських найманців /

Українські військові медики евакуювали полонених, надали їм першу медичну допомогу та направили в медичну частину.

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