В бою під Троїцьким бійці АТО захопили в полон російських найманців - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«Вночі 11 липня 2016 року в районі Троїцького ворожа диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 23 осіб пішла в наступ на позиції ЗС України та вступила у бій з нашими військовими. В результаті професійних дій бійців АТО основна група ДРГ відступила, залишивши трьох своїх поранених», - йдеться у повідомленні.

В штабі АТО уточнили, що один із залишених бойовиків, уродженець Омська Натан Цакіров, від вогнепального поранення помер.

Українські військові медики евакуювали полонених, надали їм першу медичну допомогу та направили в медичну частину.