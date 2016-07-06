Два роки у неволі: полковник Без’язиков розповів Порошенку про те, як потрапив у полон

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи військовослужбовця з поверненням додому, президент наголосив, що звільнення українських громадян з полону бойовиків одне із головних завдань сьогодні.

"Ми будемо боротися за повернення кожного українця. Незалежно від того, це полковник, рядовий чи волонтер, чи цивільний", - заявив Порошенко зауваживши, що щоденно заслуховує доповіді голови і представників СБУ, уповноваженого президента з питань мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Ірини Геращенко щодо ситуації із громадянами, які перебувають у полоні на окупованих територіях та у Росії.

Президент зазначив, що операція зі звільнення полковника з полону була не простою через блокування Росією процесу обміну. Він нагадав, що процес обміну 25-ти українських заручників на 50 бойовиків був заблокований у Мінську.

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"Незважаючи на те, що це зайняло довгий час - те, що ви повернулися додому, це є і наша служба, і офіцери сприймають як справжню перемогу, адже до цього багато людей доклало чимало зусиль", - сказав також глава держави.

Порошенко привітав і дружину військового Маргариту, яка весь цей час продовжувала вірити у звільнення чоловіка.

Полковник ЗСУ Без’язиков розповів президенту про те, як потрапив у полон майже два роки тому та умови, в яких він утримувався проросійськими бойовиками - де та як із ним поводилися терористи.

"Дуже важко переосмислити те, що відбулося. Дуже важкий і довгий шлях мені довелося пройти", - сказав він.

Військовослужбовець подякував главі держави та всім, хто долучився до його звільнення. "Дякуючи проведеній операції, Службі безпеки, дякуючи нашим волонтерам, дякуючи вам здійснилося це звільнення, чому я дуже радий", - сказав Без'язиков.