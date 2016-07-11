Українські військові розповіли, як взяли у полон російських диверсантів під Троїцьким

Про це українські військові розповіли на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, затримані – командири роти та взводу, а також снайпер.

"Просування чергової диверсійно-розвідувальної групи ворога поблизу с. Троїцького наші хлопці помітили опівночі. Підпустивши близько 20-ти окупантів на коротку дистанцію, вони відкрили прицільний вогонь по противнику. Троє вже згаданих злочинців отримали поранення. Решта, залишивши своїх на полі бою, спішно відійшли", - йдеться у повідомленні.

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Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прибічникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.

"А от наших військовослужбовців, що проявили мужність та героїзм у цьому епізоді антитерористичної операції, подано на нагородження", - йдеться у повідомленні.

Раніше штаб повідомляв, що під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли в полон російських найманців.