Російський Генштаб готує наступальні операції на Донбасі - Турчинов

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, у зв'язку із загостренням ситуації в зоні проведення АТО Турчинов виїхав на передню лінію оборони українських Збройних Сил.

Як зазначили у відомстві, провівши робочу нараду з військовим керівництвом АТО, Турчинов перевірив боєготовність українських військових підрозділів у районі Маріуполя, відвідавши опорні пункти в Широкиному та інші позиції на південних оборонних рубежах.

За його словами, російські окупаційні війська у складі «1-го і 2-го армійських корпусів» значно збільшили кількість обстрілів, «що ведуться із зухвалим нехтування домовленостей щодо відведення від лінії зіткнення важкого озброєння».

«Противник щоденно використовує для ведення обстрілів заборонену Мінськими угодами 152 мм і 122 мм артилерію, 120 мм міномети та РСЗО», - сказав секретер РНБО, додавши, що, крім того, значно зросла активність професійно підготовлених диверсійно-розвідувальних груп та снайперів.

Секретар РНБО наголосив, що останнім часом зафіксовано створення противником спеціалізованих мобільних мінометних груп, «які спеціалізуються на ураженні військових і цивільних об'єктів та ведуть вогонь з урахуванням маршрутів пересування спостережних груп ОБСЄ».

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«Всі ці провокативні дії призводять до зростання втрат серед особового складу сил АТО, а також до втрат серед цивільного населення та, за задумом кремлівського керівництва, мають на меті повністю зірвати досягнуті у Мінську домовленості», - зазначив секретар РНБО.

Крім того, Турчинов повідомив, що найбільша інтенсивність дій противника фіксується на Донецькому та Маріупольському напрямках. За його словами, окупаційні війська інтенсивно забезпечуються зброєю, боєприпасами та паливом, створюються оперативні резерви.

«Все це є підтвердженням підготовки російським Генштабом наступальних операцій», - додав він, підкресливши, що Збройні сили України готові дати адекватну відповідь на будь-які провокації агресора.