Росія на сьогодні не готує масштабного наступу на Донбасі - ІС

18:36, 12 липня 2016
Війна
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На сьогодні не можна сказати, що Росія готує масштабний наступ на Донбасі.

REUTERS

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, передає 5 канал.

"Ескалація, дійсно, спостерігається, але ми не бачимо наразі, щоб було якесь масове введення російських підрозділів на Донбас, тобто в цілому їхня кількість, як мінімум з минулого року, залишається незмінною. Тобто якщо заводять нові підрозділи, то інші виводять, йде ротація", – зазначив він.

Зі слів координатора групи ІС, техніка, яка заводиться з РФ, йде на доукомплектування підрозділів російсько-окупаційних військ.

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"Та техніка і боєприпаси, які надходять постійно з Росії, ми намагаємося відстежувати їхні подальші шляхи переміщення, і йдеться в основному про доукомплектацію підрозділів російських військ зброєю, яка виходить з ладу і з причини саботажу зі сторони бойовиків, з причини халатного відношення, неправильної експлуатації і, звичайно, в результаті бойових дій", – зауважив Тимчук.

"Тобто на даний момент ми не можемо сказати, що росіяни задумують якийсь масштабний наступ тощо", – наголосив він.

Раніше Управління з координації гуманітарних питань заявляло, що ситуація на Донбасі має тренд до погіршення, оскільки сторони конфлікту намагаються відвоювати території буферної зони, таким чином наближаючись одна до одної протягом двох останніх тижнів.

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