В АП розповіли про майже цілодобові запеклі бої у промзоні Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, за його словами, на Донецькому напрямку найбільш запеклі, практично цілодобові бої, тривають в промзоні Авдіївки. «Надвечір ворог почав потужний мінометний обстріл, що тривав близько 5 годин. При цьому під вогонь окупантів знову потрапили житлові квартали: пошкоджено 2 будинки, поранено місцевого мешканця», - додав він.

«Інший район серйозних перестрілок – це Зайцеве, де противник також веде вогонь практично безупинно», - наголосив Лисенко, зазначивши, що противник здійснює обстріли одразу з двох напрямків – з півдня та сходу. На обох позиціях бойовиків розгорнуто важке озброєння – 82-мм міномети.

Також, за даними речника АП з питань АТО, неспокійно на інших позиціях на околицях Горлівки – у Новгородському, Верхньоторецькому тощо.

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Крім цього, ворожі провокації відбулися на Світлодарській дузі та позиції «Шахта Бутовка». В Опитному та Пісках вчора було спокійно.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 40 ворожих обстрілів, зокрема 16 мінометних.

Також на Маріупольському напрямку минулої доби бойовики здійснили 7 мінометних та 3 снайперські обстріли. Основні гарячі точки – це район Старогнатівки та Широкиного. У Мар’їнці минулої доби противник вів снайперський вогонь, а також застосував БМП. Вчора осколком було поранено місцеву мешканку, її доставили до лікарні у Курахове. За останні три дні через стрілянину з боку незаконних збройних формувань там було пошкоджено 5 будинків.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів.

Також Лисенко зазначив, що на Луганському напрямку противник змінив тактику. «Вчора під ворожим вогнем опинилися кілька точок по всій лінії фронту – с. Старий Айдар з околицями, с. Оріхове на Бахмутській трасі та район Попасної. Майже всі обстріли відбулися в темну пору доби, всього вчора на Луганському напрямку було 7 ворожих обстрілів, зокрема 3 мінометних», - сказав він.