"Треба готуватися до оборони": Парубій попередив про ймовірну активізацію бойових дій на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав на прес-конференції.

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“В мене є інформація, що активізація цих дій може бути ще більшою в найближчі місяці. Тому що вони спочатку вели себе більш м'яко, сподіваючись на відміну санкцій, а коли санкції визначені Європейським Союзом, для них тепер визначальний фактор — вибори в США. Тому, за моєю інформацією, може бути активізація як на фронті, так і дестабілізація всередині країни”, - сказав голова ВР.

Парубій також додав, що "нам треба готуватися до оборони і зміцнювати нашу безпеку".