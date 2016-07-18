"Треба готуватися до оборони": Парубій попередив про ймовірну активізацію бойових дій на Донбасі

15:24, 18 липня 2016
Війна
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що найближчими місяцями можуть активізуватися бойові дії на сході України.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав на прес-конференції.

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“В мене є інформація, що активізація цих дій може бути ще більшою в найближчі місяці. Тому що вони спочатку вели себе більш м'яко, сподіваючись на відміну санкцій, а коли санкції визначені Європейським Союзом, для них тепер визначальний фактор — вибори в США. Тому, за моєю інформацією, може бути активізація як на фронті, так і дестабілізація всередині країни”, - сказав голова ВР.

Парубій також додав, що "нам треба готуватися до оборони і зміцнювати нашу безпеку".

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