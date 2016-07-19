На Донбасі підірвалася БМП 93-ої бригади, двоє військових загинули - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"У Луганській області, повертаючись із завдання, на БМП підірвалися наші хлопці з 93-ї бригади. Після підриву по наших хлопцях із засідки відкрили вогонь", - розповів волонтер.

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За його словами, загинув командир 9-ї роти з позивним "Оса" і ще один боєць.

"Троє людей отримали поранення, в тому числі ротний 7-ї роти з позивним "Стаф". Один хлопчик дуже важкий. Зараз за нього борються лікарі в Сєвєродонецьку", - йдеться у повідомленні Мисягіна.

Раніше журналіст Роман Бочкала повідомив, що 18 липня терористи накрили вогнем позиції 53-ої бригади під Зайцевим, чотири бійці АТО загинули.