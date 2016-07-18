Терористи накрили вогнем позиції 53-ої бригади під Зайцевим, чотири бійці АТО загинули - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

"Не хотів писати, сподівався, що не підтвердиться... Але в ГШ кажуть, що таки так. Сьогодні о 3 ранку між Зайцевим і Майорським було пряме влучання у позиції 53-ої бригади. Маємо втрати: 4 "двохсотих" і 3 "трьохсотих", - написав він.

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За словами журналіста, противник не обмежував себе в калібрі – 120 мм, 150 мм.

"Наші відповідають - ніхто не забороняє. Але що у них є? Стрілецька, гранатомети, АГС... Все важке відвели. Так і воюємо. Взагалі ситуація в районі Зайцевого помітно загострилася", - зазначив Бочкала.

Раніше в АП повідомили, що протягом минулої доби в зоні проведення АТО 1український військовий загинув, 5 – отримали поранення.