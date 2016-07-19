Зведення за добу: бойовики 78 разів відкривали вогонь по підрозділах Сил АТО

Про це повідомляється у зведенні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зокрема, 43 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках.

Під Миронівським та Пісками, що на Донеччині ворог застосував 122 мм артилерію. Крім цього, використовував 120 мм міномети поблизу населених пунктів Майорськ, Нижнє Лозове, Зайцеве, Авдіївка та Луганське. З мінометів калібру 82 мм противник стріляв по Кам’янці, Авдіївці, Пісках, Зайцевому, Троїцькому, Опитному та Невельському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та БМП окупанти вели вогонь по наших позиціях у Новгородському.

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На Маріупольському напрямку неспокійно було у Мар’їнці, Красногорівці, Старогнатівці, де ворог бив по українських захисниках із 120 мм мінометів. Також, міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю супротивник задіяв у Водяному, а Мар’їнку обстріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів, бронетехніки.

На Луганщині противник вів вогонь із 120 мм мінометів по наших укріпленнях у Кримському, Новоолександрівці, Троїцькому, а з мінометів 82 калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів – у Станиці Луганській.

Спостерігачі спостережних груп української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) у взаємодії із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові факти злочинів проти громадян України та їхнього приватного майна.

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Так, 16 липня, з 15.45 год. до 22.40 год. в населений пункт Торецьк було обстріляно з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, РПГ, АГС, БМП-1 та стрілецької зброї. Пошкоджено чотири об’єкти житлового сектора та присадибні ділянки.

17 липня, з 16.25 год. до 22.55 год. під обстріл потрапила Авдіївка. Бойовики застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, СПГ, РПГ, АГС, БМП та стрілецьку зброї з напрямків від Каштанового, Мінерального, Яковлєвки, Ясинуватої. Пошкоджено три об’єкти житлового сектора та присадибні ділянки. Поранення спини отримав місцевий мешканець 1974 року народження.

Вчора, 18 липня, було проведено документування фактів порушення режиму припинення вогню в Новомихайлівці, Мар’їнського району.

В період з 00.18 год. до 01.45 год. це село бойовики обстріляли з мінометів калібром 120 мм з напрямку від району Донецького аеропорта та Петровського району (м. Донецьк). Пошкоджено три об’єкти житлового сектора та нанесено суттєвої шкоди присадибним ділянкам.

Крім того, осколками снаряду було поранено двох місцевих мешканців: жінку 1981 року народження (отримала осколкові поранення верхньої кінцівки та грудної клітини) та чоловіка 1949 року народження (отримав поранення в анатомічну область черевної порожнини).