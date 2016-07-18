За два дні в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків поранено 4 мирних жителів

18:28, 18 липня 2016
Війна
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Впродовж 16-17 липня у зоні проведення АТО внаслідок артилерійських обстрілів з боку бойовиків зазнали поранень 4 мирних жителів - троє в Мар'їнці та один в Авдіївці.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції, серед постраждалих – дві жінки (64 роки і 35 років) і двоє чоловіків (67 років і 42 роки).

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Так, 16 липня в Мар'їнці мешканка вул. Тельмана перебувала на кухні, коли біля її будинку розірвався снаряд. Жінку зачепило осколком. 17 липня на вул. Володарській двоє осіб постраждали, коли під час обстрілу бігли в підвал. Чоловік отримав осколкові поранення живота, а жінка, яка є його племінницею, - поранення грудей і кінцівок.

В Авдіївці 17 липня внаслідок мінометного обстрілу осколкове поранення отримав чоловік 1974 року народження у дворі свого будинку на вул. Лермонтова.

Постраждалих госпіталізовано. За всіма фактами порушено кримінальні провадження за ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Ведуться слідчі дії.

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