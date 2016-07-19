Бойовики готують населення Луганська до опору введенню миротворчої місії - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на 19 липня окупанти запланували в Луганську проведення показового тренування на тему "беззбройна протидія вторгненню міжнародної озброєної місії".

Планом «заходу» передбачається демонстрація різних ситуацій при зіткненні мирного населення з озброєними миротворцями та можливі варіанти їх вирішення. "Під керівництвом російських інструкторів мешканці міста відпрацюють: способи блокування і захоплення транспорту; розмежування мирного населення та озброєних груп; визволення парламентарів; роззброєння військовослужбовців миротворчого контингенту тощо", - йдеться у повідомленні розвідки.

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При цьому в ГУР зазначили, що окупанти особливу увагу приділятимуть «питанням фото та відеофальсифікацій доказів насильницьких дій миротворців проти громадян та психологічному впливу на озброєних співробітників місії».

«Очікується, що тренування буде використане для демонстрації негативного ставлення населення до розгортання озброєної поліцейської місії на території так званої "ЛНР"», - йдеться в повідомленні.