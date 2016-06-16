Поліцейська місія ОБСЄ повинна діяти на Донбасі до виборів і після них – Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожГеращенко: Ключовими у переговорах у Мінську були питання безпеки

«Так само неприпустимими є поки що непублічні дискусії, що ця місія (поліцейська озброєна місія ОБСЄ – УНІАН) повинна бути тільки в день виборів. Це ніяка тоді не місія, вона має бути до виборів, під час вибрів і в стабілізаційний період після виборів для того, щоб нам врегулювати конфлікт, а не поставити галочку у великих рапортах європейських, що він врегульований», - заявила вона.

«Неприпустимо ставитися до врегулювання конфлікту формально», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі лише після запровадження поліцейської озброєної місії ОБСЄ, яка забезпечить безпеку.

За словами Порошенка, безпековий компонент полягає не просто в тому, що припиняють стріляти, цього недостатньо.

«Мають бути встановлені на лінії зіткнення ефективні спостережні пункти, які гарантують виконання умови про безпеку. Разом з тим, мають бути встановлені відповідні пости міжнародних сил, які будуть розташовані у так званих місцях зберігання зброї, і будуть встановлені відповідні пости на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону», - заявив президент.