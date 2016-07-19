Представник України у контактній групі - колегам з НАТО: Дечого треба повчитися і в нас, ми два роки воюємо

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марчук сказав на міжнародній конференції "Саміт НАТО у Варшаві - результати для України".

Представник України у Тристоронній контактній групі звернув увагу, що у Франції за менш ніж за рік сталося три важких теракти, і терористи для цього проводили серйозну підготовку. "Скажіть, будь ласка, якби це, не доведи Господь, було в Україні. Скільки вже було б парламентських комісій, і де був би голова Служби безпеки, коли б Служба безпеки "проморгала" три надзвичайно важких терористичних актів?", - заявив Марчук.

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"Спецслужби Бельгії пропускають також (терористів)... А переворот в країні НАТО, в Туреччині... Південно-східний фланг НАТО - найголовніша країна. Військовий переворот. Я ставлю питання: а що, спецслужби ніяк не могли виявити попередньо?", - сказав Марчук, відзначивши, що є очевидні ознаки попередньої підготовки здійснення терактів і військового перевороту.

"Не треба хизуватися деяким нашим колегам з НАТО, а дечого треба повчитися і в нас, ми два роки воюємо", - сказав Марчук.

"Хто в світі має досвід війни? Та ніхто. А в Європі тим більше. Так, у нас багато проблем і багато поразок і т.д., але є унікальний і колосальний досвід, якого немає ні в кого у Європі", - сказав Марчук.