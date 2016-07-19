За добу на Донбасі загинули 7 українських військових, 14 поранено - АП
13:03, 19 липня 2016Війна
15777 13
Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО загинуло 7 українських військових, 14 зазнали поранень.
Українські військові знову зазнали втрат у зоні АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 7 українських військовослужбовців загинули і 14 отримали поранення", - сказав Лисенко, висловивши співчуття родинам та близьким загиблих.
Читайте такожТерористи накрили вогнем позиції 53-ої бригади під Зайцевим, чотири бійці АТО загинули - журналіст
Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив, що в Луганській області підірвалася БМП з військовими з 93-ої бригади, двоє військових загинули.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter