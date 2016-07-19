За добу на Донбасі загинули 7 українських військових, 14 поранено - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 7 українських військовослужбовців загинули і 14 отримали поранення", - сказав Лисенко, висловивши співчуття родинам та близьким загиблих.

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Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив, що в Луганській області підірвалася БМП з військовими з 93-ої бригади, двоє військових загинули.