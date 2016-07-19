Бойовиків стабільно забезпечують боєприпасами - ОБСЄ

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

"Я хотів би також підкреслити, що, звичайно ж, ми відзначаємо стабільне постачання боєприпасів на території, не контрольовані урядом України. Незалежно від того, звідки там зброя, в одному ми впевнені точно – адже ми рахуємо постріли – що існує постійний потік боєприпасів у напрямку до лінії фронту. Це – факт, це – не вигадки. Ви можете прочитати в будь-якому звіті, що бойові дії тривають на регулярній основі. Сотні порушень режиму припинення вогню кожен день. І ці факти відображені в звітах", - сказав він.

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Хуг також зазначив, що зафіксовано серйозну боєготовність по обидві сторони лінії зіткнення.

"Ми фіксуємо великі скупчення боєприпасів на територіях, непідконтрольних уряду України, але ми також бачили, наприклад, в районі Маріуполя, буквально 14 липня, велике скупчення боєприпасів до "Градів" на території, контрольованій українською стороною", - сказав заступник голови СММ ОБСЄ .

Таким чином, за його словами, "ця суттєва бойова готовність з обох сторін є предметом нашої серйозної стурбованості".