В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків загинув 19-річний хлопець

Дані про подію надійшли в Авдіївске відділення поліції від медиків «швидкої допомоги», повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

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Відзначається, що під вогонь бойовиків потрапила вул. Лермонтова - приватний сектор, розташований приблизно в 200 м від лінії бойових дій.

На місце прибула слідчо-оперативна група і керівництво відділення поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу.

"Хлопець 1997 року народження загинув на власному подвір'ї близько 16.00, куля потрапила в голову", - цитує відділ комунікації начальника Авдіївського ВП Анатолія Ковальчука.

Згідно з повідомленням, інформація про потерпілих і руйнування уточнюється.