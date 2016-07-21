На Донбас прибув підрозділ російських снайперів з новітніми гвинтівками - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Українська військова розвідка повідомляє, що до району Світлодарська прибув підрозділ російських снайперів. Це 12 військовослужбовців із новітніми снайперськими гвинтівками калібром 12,7 мм", - сказав Лисенко.

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"За інформацією розвідки, з метою введення сил Антитерористичної операції в оману, на лінії фронту Донецьк-Докучаєвськ противник застосовує мобільні гучномовні станції ЗС-88 на базі БТР-80, які імітують звуки руху колон важкої техніки", - додав Лисенко.