На Донбас прибув підрозділ російських снайперів з новітніми гвинтівками - розвідка
13:10, 21 липня 2016Війна
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До Світлодарська Донецької області прибуло 12 російських снайперів із новітніми гвинтівками.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"Українська військова розвідка повідомляє, що до району Світлодарська прибув підрозділ російських снайперів. Це 12 військовослужбовців із новітніми снайперськими гвинтівками калібром 12,7 мм", - сказав Лисенко.
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"За інформацією розвідки, з метою введення сил Антитерористичної операції в оману, на лінії фронту Донецьк-Докучаєвськ противник застосовує мобільні гучномовні станції ЗС-88 на базі БТР-80, які імітують звуки руху колон важкої техніки", - додав Лисенко.
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