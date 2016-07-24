Штаб АТО зафіксував 77 обстрілів за добу, найгарячіше - на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6.00 24 липня.

Зокрема, 40 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 19 на Донецькому та 18 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку неспокійно було у Мар’їнці, повідомили у штабі.

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"Тут ворожі ДРГ двічі намагалися захопити наші опорні пункти, але українські воїни дали гідну відсіч диверсантам. Крім цього, із 120 мм мінометів російські окупанти били по Чермалику, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Водяному та Старогнатівці. Також, по позиціях Сил АТО у Приазов’ї ворог застосовував 82 мм міномети, гранатомети, БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 8 пострілів з танку російські війська здійснили поруч Новогригорівки", - йдеться у повідомленні.

Під Авдіївкою на Донецькому напрямку противник задіяв 122 мм артилерію, 120 та 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також, 30 снарядів із 122 мм самохідних артустановок ворог випустив по наших укріпленнях в Опитному, наголосили у штабі.

Під вогонь із 120 мм мінометів тричі потрапили українські бійці в Новоселівці Другій, а під селищем Луганське окупанти використали БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"В районі Новозванівки наші бійці відбили три атаки ДРГ. Зазнавши втрат, противник відступив. Крім цього, тут супротивник обстріляв наші укріплення із 122 мм самохідних установок, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї. Артилерію калібру 122 мм та 82 мм міномети ворог задіяв під Новоолександрівкою, а також вів вогонь із танку в районі Попасної", - повідомили у прес-центрі.