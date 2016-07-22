"ДРГ панічно відступила": українські військові відбили атаку диверсантів на опорний пункт у Мар'їнці

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку зафіксовано 30 випадків ведення вогню. Тут епіцентром напруги залишається Авдіївка, де противник вів вогонь по позиціях українських військових із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім цього, з мінометів калібру 120 та 82 мм ворог бив по Новоселівці Другій. По опорних пунктах поруч Майорська, Верхньоторецького, Опитного та Пісок окупанти застосували 82 мм міномети, у Луганському і Невельському – гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів вівся під Троїцьким.

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На Маріупольському напрямку окупанти 26 разів відкривали вогонь по укріпленнях ЗСУ.

"Надвечір 21 липня опорний пункт у Мар’їнці спробувала атакувати група ворожих диверсантів у кількості до 10 осіб. Отримавши гідну відсіч від українських воїнів, ДРГ противника панічно відступила", - йдеться у повідомленні штабу.

Із 120 мм мінометів та гранатометів ворог обстріляв захисників Широкиного, 82 мм міномети та гранатомети задіяв у Красногорівці та Мар’їнці, великокаліберні кулемети – у Водяному та Новогригорівці, а під Талаківкою – БМП.

На Луганщині зафіксовано 10 обстрілів позицій українських військових. По Станиці Луганській вівся вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а стрілецької зброї - поруч Сизого. Також ворог хаотично стріляв по Новозванівці, Новоолександрівці та Попасній.

Раніше україські заявили, що на Донбас повертається справжня війна – з повномасштабними боями.