Бойовики погрожують українським полоненим 30-річним ув’язненням - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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"Бранці і досі в тюрмі, ще в гірших умовах, бо іх перевели в СІЗО і погрожують 30- річним ув'язненням. В цей час хресна хода " за мир" під егідою ПЦ МП чомусь іде до Києва, а не до Кіріла, в Москву. Там треба про мир молитися і просити, про мир і звільнення українських людей і українських земель... ", - написала вона.

За її словами, ще у квітні, "коли представники ОРДЛО обдурили весь світ і відмовилися виконувати свою ж обіцянку звільнити заручників до Великодня, нещасні мами і дружини полонених направили листи патріарху Кирилу з проханням сприяти у звільненні їх близьких, з мольбою і криком відчаю - вплинути на " дуже набожних", обвішаних хрестами і георгіївськими стрічками ватажків ОРДЛО, аби ті… відпустили бранців... "

Однак, за словами Геращенко, ті листи не мали жодної реакції.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 червня, у заручниках бойовиків перебувають 112 українців, ще 10 утримуються на території РФ