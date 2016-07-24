На Маріупольському напрямку склалася напружена ситуація - штаб АТО

Сьогодні російсько-терористичні війська найактивніше діяли на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення АТО, сьогодні вони 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців.

«Напружена ситуація склалася на Маріупольському напрямку. Тут противник вдався до збройних провокацій в районі Новогригорівки, де із забороненої Мінськими домовленостями 122 мм артилерії бив по українських опорних пунктах. Також із 120 та 82 мм мінометів російські окупанти обстріляли наших бійців в Талаківці, Водяному та двічі - в Старогнатівці. Крім цього, ворог поруч Широкиного стріляв з великокаліберних кулеметів та вів снайперський вогонь», - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку 82 мм міномети та гранатомети противник задіяв у Невельському, гранатомети різних систем – в Авдіївці, а стрілецьку зброю – поруч Зайцевого, Травневого та Верхньоторецького.

На Луганщині з опівночі та упродовж дня зберігалася відносна тиша.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 77 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, загинули шестеро українських військовослужбовців і 13 зазнали поранень, ще 8 отримали контузію. Найгарячіше було на Луганському напрямку.