Посол США про конфлікт на Донбасі: Росія послаблює або посилює його у той час, коли вирішить

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусійного клубу, організованого фондом "Відкрий Україну".

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"Я не знаю, що спричинило (загострення на Донбасі - УНІАН). Очевидно, що влада в Росії має можливість посилювати або послаблювати конфлікт у той час, коли вона вирішить. Трагічно, що зараз впродовж останніх декількох тижнів ми мали період гострої ескалації, яка повинна бути припиненою. Наші зусилля спрямовані на Мінські угоди та впровадження Мінських угод", - заявив Пайєтт.

При цьому посол нагадав, що першою умовою Мінських угод є запровадження повного режиму припинення вогню.