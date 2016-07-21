Штайнмаєр обговорив з Лавровим виконання Мінських угод
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ході телефонної розмови обговорили процес виконання Мінських угод.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.
«21 липня за ініціативою німецької сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Лаврова з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Німеччини Штайнмайером», - сказано в ньому.
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Відзначається, що у розвиток телеконференції лідерів Росії, Німеччини і Франції, що відбулася 13 липня, міністри обговорили ситуацію в Україні в контексті необхідності послідовної реалізації мінського комплексу заходів з урегулювання «внутрішньоукраїнського» конфлікту.
Лавров знову заявив про «безальтернативність» прямого діалогу між Києвом і Донбасом, перш за все для досягнення домовленостей про конкретні кроки щодо синхронізації реалізації етапів політичного процесу та вирішення питань у сфері безпеки.
Нагадаємо, 14 липня Штайнмайер також спілкувався з Лавровим по телефону про ситуації на Донбасі.