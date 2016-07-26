Біля лінії розмежування на Донбасі два безпілотники ОБСЄ обстріляли, ще один збили - заява місії

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

"25 липня о 23:51 під час польоту над контрольованою урядом України Авдіївкою, приблизно на відстані 600 метрів на північний захід від лінії зіткнення та 12,5 км на північ від Донецька, безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зазнав втрати сигналу із станцією управління, яка розташовувалася на землі, і (таким чином) СММ втратила зв'язок з безпілотником", - йдеться у повідомленні.

У місії відзначили, що через 30 хвилин після втрати зв'язку з безпілотником офіцер зв'язку Збройних сил України зі Спільного центру з контролю та координації поінформував спостерігачів ОБСЄ, що українські військові визначили місце падіння апарату.

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У вівторок, 26 липня, о 8.00 керівник Збройних сил України у Спільному центрі з контролю та координації повідомив, що українські військові вилучили безпілотник з місця падіння. Пізніше українські військові передали місії ОБСЄ частини спорядження безпілотника, що були встановлені на його хвості. Серед цих частин - гвинт та засоби, які призначалися для захисту безпілотника від глушіння сигналу.

Окрім того, сказано, що за допомогою міні-безпілотника 25 липня над південною межею села Калинове (контролюється бойовиками «ЛНР», 58 км на захід від Луганська) було зафіксовано чотири постріли з автомату. Ці постріли були націлені на безпілотник. За оцінкою спостерігачів, постріли були зроблені з відстані менш як 1 км на захід від позицій СММ. У тому районі 23 липня місія помітила чотири артилерійські системи. Безпілотник СММ не зазнав пошкоджень.

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Також 25 липня о 14.05 під час спроби здійснення ще одного польоту міні-безпілотником над контрольованою бойовиками Кадіївкою (колишній Стаханов, 50 км на захід від Луганська) цей безпілотник потрапив під вогонь. По апарату було випущено 8 пострілів з пістолета. Вогонь здійснювався на відстані 300-500 м із заходу. Місія змогла повернути безпілотник, який не зазнав пошкоджень.

До того ж сказано, що коли безпілотник залишив той район, із лісистої місцевості вийшло двоє озброєних чоловіків. Раніше того дня місія помітила озброєння, до якого ймовірно належала самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" та плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ, які рухалися в лісисту місцевість.

СММ поінформувала СЦКК про усі три інциденти та попросила вжити відповідних кроків.